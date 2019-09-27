Лукашенко разрешил не согласовывать с МВД объявления о трудоустройстве за границей

С 1 октября обязанность согласовывать информационные объявления о трудоустройстве за пределами страны отменяется в соответствии с положениями президентского Указа № 326.

По сообщению пресс-службы МВД, под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами республики граждан.

Осуществлять этот вид деятельности вправе только зарегистрированные в стране юридические лица и индивидуальные предприниматели.