Лукашенко разрешил не согласовывать с МВД объявления о трудоустройстве за границей

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С 1 октября обязанность согласовывать информационные объявления о трудоустройстве за пределами страны отменяется в соответствии с положениями президентского Указа № 326.

По сообщению пресс-службы МВД, под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами республики граждан.

Осуществлять этот вид деятельности вправе только зарегистрированные в стране юридические лица и индивидуальные предприниматели.
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Тэги: трудоустройство за границей лицензирование

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