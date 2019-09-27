Злоумышленники рассылали вредоносные сообщения от имени госорганов

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На электронные ящики субъектов хозяйствования поступали письма, после знакомства с содержанием которых компьютеры блокировались.

По информации пресс-службы МВД, сообщения были отправлены от имени государственных органов и организаций. Их наименования или аббревиатуры содержались в названиях почтовых ящиков, с которых поступали сообщения: например, informirovanie.mart(собачка)tut.by.

Так, от имени МАРТ коммерсантам были направлены сообщения о включении в план выборочных проверок, который якобы находился в прикрепленном файле.
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Тэги: вредоносная программа МВД МАРТ вирус

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