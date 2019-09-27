В Беларуси вводятся новые Международные стандарты финансовой отчетности

С 1 января 2020 года в Беларуси вступают в силу новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и разъяснения к ним. Это предусматривает совместное постановление правительства и Национального банка № 622/15, опубликованное на pravo.by .

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Согласно документу, в качестве технических нормативных правовых актов на территории Беларуси вводятся в действие поправки к стандартам «Определение существенности», «Определение бизнеса» и поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО.

Стандарты МСФО действуют в Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов. Они не заменяют и не отменяют действующее национальное законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности, а применяются параллельно с ним, сообщает БелаПАН .

В Беларуси стандарты МСФО обязаны применять общественно значимые организации — крупные налогоплательщики, при составлении отчетности согласно МСФО. Также, согласно требованиям Нацбанка, отчетность по этим стандартам обязаны готовить все банки.

Для прочих коммерческих организаций обязанность составлять отчетность в соответствии с МСФО законодательно не установлена.