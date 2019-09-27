«Перспектива» обратилась к Лукашенко с просьбой разрешить предпринимателям устанавливать киоски наравне с «Табакерками»

РОО «Перспектива» отправило обращение к главе государства с просьбой разрешить предпринимателям устанавливать киоски наравне с «Табакерками», сообщил руководитель объединения Анатолий Шумченко.

Ранее «Перспектива» направила аналогичные обращения в Администрацию президента и Мингорисполком. «Мингорисполком уже дал отрицательный ответ по установке киосков простыми предпринимателями, поэтому мы обратились непосредственно к президенту, который при удобных случаях заявляет о равных условиях ведения бизнеса», — пояснил Шумченко.

В обращении к президенту отмечается, что киоски «Табакерка» устанавливает компания «Энерго-Оил», подконтрольная крупному бизнесмену — Алексею Олексину. «Из ответа Мингорисполкома следует, на каком основании это происходит: "…вопросы создания специализированной сети по продаже табачных изделий в соответствии с инвестиционным договором координируются концерном "Белгоспищепром". А из представленной информации концерна следует, что инвестиционный договор заключен на реализацию инвестиционного проекта по созданию негосударственной специализированной сети по реализации табачных изделий...», — указывает «Перспектива».

«Вами, как президентом, неоднократно публично и везде подчеркивается, что бизнес должен работать в равных условиях. Также звучит, что для Вас нет приближенных и неприкасаемых. Особенно, когда речь идет о разных бизнесменах. Однако общество сегодня имеет все основания опровергнуть Ваши подобные заявления, и уже такое активно обсуждается в нашей стране на различных площадках. Главное основание — это вопиющая несправедливость по отношению к простым предпринимателям киосков, которых минские власти в 2003 году начали уничтожать», — подчеркивается в обращении.

Тогда, напоминает «Перспектива», главными аргументами против киосков были утверждения об отсутствии санитарных условий, о том, что киоски портят внешний вид столицы, не соответствуют нормам пожарной безопасности, что это непрогрессивный вид торговли и так далее. В 2008 году киоски в Минске прекратили свое существование. «Бизнес простых предпринимателей был уничтожен, прикрываясь надуманными предлогами. Прошло 10 лет, и киоски возвращаются в столицу под видом "Табакерка". Но то, как это делается, и вызвало шквал негодования и возмущения у жителей нашей страны. Дело в том, что власти разрешили устанавливать киоски только одному предпринимателю — Алексею Олексину», — обращают внимание авторы письма.

При этом РОО «Перспектива» приветствует развитие бизнеса и создание рабочих мест и не выступает против сети киосков «Табакерка», которые принадлежат этому крупному бизнесмену. «Однако справедливо полагает, что если можно одному данному бизнесмену, то почему нельзя другим предпринимателям развивать бизнес в городе Минске в части установки таких же киосков. Почему одному предпринимателю Алексею Олексину разрешено открывать бизнес киосков, а тысячам простых предпринимателей — нельзя?!» — задаются вопросом инициаторы обращения.

РОО «Перспектива» предлагает вернуть киоски мелкорозничной торговли во всех районах города.