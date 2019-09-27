Видеофакт. Пьяный брестчанин лежал на проезжей части

Мужчину заметил в 2 часа ночи таксист и выставил знак аварийной остановки.

По информации пресс-службы МВД, инцидент произошел ночью 27 сентября на улице Московской.

Пьяный пешеход не хотел подниматься и вел себя агрессивно. Водитель такси вызвал на место происшествия сотрудников ГАИ.

Проезжающие мимо водители также остановились и решили до приезда инспекторов оградить лежащего на дороге человека своими автомашинами.

Сотрудники ГАИ и граждане изъяли пешехода с проезжей части.

Спящим пешеходом оказался 38-летний брестчанин, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении составили административный протокол.