Видеофакт. Пьяный брестчанин лежал на проезжей части
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Мужчину заметил в 2 часа ночи таксист и выставил знак аварийной остановки.
По информации пресс-службы МВД, инцидент произошел ночью 27 сентября на улице Московской.
Пьяный пешеход не хотел подниматься и вел себя агрессивно. Водитель такси вызвал на место происшествия сотрудников ГАИ.
Проезжающие мимо водители также остановились и решили до приезда инспекторов оградить лежащего на дороге человека своими автомашинами.
Сотрудники ГАИ и граждане изъяли пешехода с проезжей части.
Спящим пешеходом оказался 38-летний брестчанин, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении составили административный протокол.