В Гродно в торговом центре Triniti откроют каток со стандартной хоккейной площадкой

В Гродно откроют первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра. Он разместится в ТРК Triniti и будет использоваться как для обычного катания, так и для проведения спортивных матчей.

Размеры (57 на 26 метров) и разметка площадки будут соответствовать регламентам IIHF и КХЛ. Также предусмотрены боксы для запасных игроков, судей и штрафников.

В режиме массового катания одновременно на льду смогут находиться до 170 человек. Вдоль арены на двух ярусах разместится фудкорт, откуда можно будет наблюдать за происходящим на льду.

Сейчас строители работают над сборкой арены. Застройщик закупил все необходимое оборудование, а также заливочный и льдоуборочный комбайн WM Mammoth Electric.