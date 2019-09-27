Футболисты «Энергетика» забили «Минску» шесть голов

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Матч 23-го тура чемпионата страны по футболу прошел на стадионе ФК «Минск» и закончился поражением хозяев со счетом 1:6.


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Гости пропустили первыми: на 6-й минуте отличился Зубейко. Далее забивали лишь они: на 16-й, 43-й, 50-й и 69-й это сделал Шкурин, на 71-й — Тве, на 90-й — Концедайлов.

Илья Шкурин, оформив покер, обошел полузащитника «Гомеля» Виталия Квашука в рейтинге бомбардиров — 13 голов.

После 23-х игр у «Энергетика» 19 очков, у «Минска» — 23. В активе у «Гомеля» 18 очков, но игра в запасе, у «Дняпра» — 16 и две игры в запасе.
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Тэги: ФК Энергетик-БГУ ФК Минск Персона: Илья Шкурин Город: Минск

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