Захарова ответила на обвинение России в скандале из-за разговора Трампа и Зеленского

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинение России в причастности к скандалу из-за телефонного разговора президентов США и Украины.

Как отметила спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, говоря о скандале, «Россия приложила к этому руку».

Захарова написала: «учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней».