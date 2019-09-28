Захарова ответила на обвинение России в скандале из-за разговора Трампа и Зеленского

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинение России в причастности к скандалу из-за телефонного разговора президентов США и Украины.

Как отметила спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, говоря о скандале, «Россия приложила к этому руку».

Захарова написала: «учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней».

 
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Тэги: США-Украина США-Россия Персона: Мария Захарова Нэнси Пелоси

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