В Москве умер выдающийся режиссер Марк Захаров

Умер режиссер Марк Захаров. Об этом РБК сообщили в дирекции театра «Ленком», где он работал.

Марк Захаров. Фото: kleo.ru

«Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких», — заявил информагентству директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Марку Захарову было 85 лет.

Марк Анатольевич Захаров — выдающийся режиссер, создавший театр, в котором 45 лет аншлаги, постановщик любимых народом фильмов «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви». Эти картины вошли в золотой фонд советской и российской отечественной культуры.

Время и место похорон режиссера пока не известно.