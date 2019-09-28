БСДГ выдвинула 24 кандидата в депутаты Палаты представителей

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Белорусская-социал-демократическая Грамада выдвинула 24 кандидата в депутаты Палаты представителей.

Сергей Черечень. Фото: svaboda.org

Как сообщает БелаПАН, выдвижение состоялось на VIII съезде партии 28 сентября в Минске. В нем приняли участие 42 делегата.

Партия выдвинула 17 кандидатов в Минске, по два в Бресте и Гродно, по одному в Столбцах, Борисове и Могилеве.

«Мы общались с каждым претендентом, некоторые оказались не готовы стоять в авангарде, но готовы помогать аффилированно. Наша команда настроена на перспективу, на цели, которые есть у каждого», — заявил председатель партии Сергей Черечень. Сам он выдвигаться в парламент не планирует.

Черечень отметил, что состав партии омолодился, и в списке выдвиженцев оказались молодежные активисты. В частности, представители инициативы  #учебаважнее, выступающей против закона об отмене отсрочек, и активисты «Задзіночання Беларускіх Студэнтаў».

Партия Белорусская социал-демократическая Грамада была зарегистрирована в 1998 году, в течение двадцати лет ее лидером был экс-председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич. В 2018 году главой партии был избран на тот момент 33-летний бизнесмен Сергей Черечень.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 БСДГ выдвижение кандидатов Персона: Сергей Черечень Станислав Шушкевич Город: Минск Брест Гродно Столбцы Борисов Могилев

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