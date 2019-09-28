Главный редактор «БелГазеты» выдвинут кандидатом в депутаты Палаты представителей от БСДГ

Главный редактор «БелГазеты» Кирилл Живолович выдвигается кандидатом в депутаты Палаты представителей от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».

Кирилл Живолович. Фото: БелаПАН

Как сообщает БелаПАН , выдвижение состоялось 28 сентября в Минске на VIII съезде Белорусской социал-демократической Грамады. Живолович намерен баллотироваться по Свислочскому избирательному округу №94 в Минске.

«Меня беспокоит вопрос как жителя 94-го округа. Всерьез рассматривается возможность, что часть территории Лошицы и в районе Чижовского водохранилища будет застроена китайским кварталом. Я встречался с кандидатами от разных оппозиционных партий, чтобы они подняли этот вопрос, пока Станислав Станиславович [Шушкевич] не предложил мне использовать возможность выдвинуться», — сказал Живолович.

По Свислочскому избирательному округу также баллотируется действующий депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий.

«Хотелось бы узнать, что ему известно об этом проекте. Получить его видение и гарантии того, что он будет поддерживать связь с обществом в качестве депутата и что этот проект не будет реализован», — добавил Живолович.

Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. В начале 2019 года в редакции произошел конфликт, в результате которого главред Игорь Высоцкий был смещен с должности и его место занял основной акционер издания Кирилл Живолович. 29 мая Суд Фрунзенского района Минска отказал Высоцкому в восстановлении в должности главного редактора «БелГазеты».

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.