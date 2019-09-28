Партия левых «Справедливый мир» выдвинула 37 кандидатов в Палату представителей

Белорусская партия левых «Справедливый мир» выдвинула 37 кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Валерий Ухналев. Фото: spravmir.org

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя партии Валерий Ухналев, выдвижение произошло на 21-м внеочередном съезде партии в Минске 28 сентября. В Витебской области партия выдвинула 9 кандидатов, в Брестской — 7, в Гомельской — 5, Минской — 4, по 3 — в Гродненской и Могилевской областях и 6 кандидатов — в Минске.

«Из 37 выдвинутых у нас — 19 новых потенциальных кандидатов, которые раньше в выборах не принимали участие. Среди них есть как старые, так и новые члены партии. Для нас главная тема выборов — социальные вопросы. Тему интеграции мы специально поднимать не будем, но если будут возникать вопросы, то мы ее поддерживаем», — сказал Ухналев.

Также он сообщил, что председатель партии Сергей Калякин не станет выдвигаться на этих выборах, а будет доверенным лицом большинства кандидатов и планирует выступать в их поддержку по регионам.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» до 2009 года называлась Партия коммунистов Белорусская (ПКБ). Основана в 1991 году, в 1996 году часть членов ПКБ, которые поддерживали политику Александра Лукашенко, отделились и образовали Коммунистическую партию Беларуси (КПБ). Таким образом, в стране продолжительное время существовали две компартии: пропрезидентская КПБ и оппозиционная ПКБ. С 1994 года бессменным лидером оппозиционных коммунистов является Сергей Калякин.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. С 8 сентября в стране проходит процесс выдвижения кандидатов от партий, трудовых коллективов, а также путем сбора подписей. Начало агитационного периода кампании назначено на 8 октября.