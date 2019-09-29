Доходы белорусского бюджета превысили расходы на 3 млрд рублей

По итогам за января-августа 2019 года республиканский бюджет исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в размере 3 млрд рублей. При этом за август размер профицита бюджета вырос на 60 млн рублей, следует из информации Министерства финансов.

Доходы республиканского бюджета за восемь месяцев составили 16,1 млрд рублей, или 67,5% уточненного годового плана. При этом поступление НДС составило 7,6 млрд рублей (65,9%). Налога на прибыль поступило 2,3 млрд рублей (58,1%). Акцизы поступили в сумме 1,8 млрд рублей (72,2%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд рублей (71,4%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 10,4 млрд рублей, или 68,9% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания — 33,0 млн рублей, или 78,6 процента, Фонд гражданской авиации — 28,9 млн рублей, или 111,2%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн рублей, или 75%.

По состоянию на 1 сентября задолженность по налогам и сборам составила 143,3 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 13,1 млрд рублей, или 58,6% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 5,1 млрд. рублей (52,2%), на финансирование национальной экономики — 3,4 млрд рублей (63,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 10,1 млрд рублей (61,7%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 10,2 млрд рублей (68,7%), Фонда универсального обслуживания 7,4 млн рублей (17,6%), Фонда гражданской авиации — 17,7 млн рублей (68,1%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации — 0,1 млн рублей (25%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания — 25,6 млн рублей, Фонда гражданской авиации – 11,2 млн рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн рублей.

Министр финансов Максим Ермолович в июле сообщил журналистам, что в бюджете на 2020 год прогнозируется дефицит в 1,4 млрд рублей. Он пояснил, что с четвертого квартала 2019 года за счет накопленного профицита будут увеличены социальные расходы, и на фоне сокращения некоторых доходов в бюджете на 2020 год может образоваться дефицит.

«Мы в течение двух с половиной лет исполняли бюджет с профицитом и формировали остатки в белорусских рублях, чтобы постепенно, по мере стабилизации общеэкономической ситуации, выходить на решение социальных задач. Откладывали решение этих задач. Теперь настало время, чтобы, начиная с четвертого квартала 2019 года и в 2020 году, решить эти задачи», — отметил Ермолович.