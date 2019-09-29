Профсоюзы потребовали повысить минимальную зарплату

Франк Вернеке, новый глава профсоюза Verdi, потребовал значительного повышения в ФРГ минимальной зарплаты.

По его словам, чтобы смягчить давление сектора с низкой зарплатой на ведение тарифных переговоров, необходимо установить минимальную зарплату в размере «сначала 12 евро», «а затем увеличить ее». Он считает, что повышение должно произойти в текущем законодательном периоде.

Пока что планируется, что минимальная зарплата с 1 января 2020 года вырастет с нынешних 9,19 евро до 9,35 евро в час.