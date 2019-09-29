Шестилетний мальчик пострадал в ДТП под Минском

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Инцидент произошел на 17-м км автодороги Р1.

Фото: ГАИ Минской области

По информации УВД Минского облисполкома, «Форд» ехал в сторону Дзержинска, когда водитель не справился с управлением. Автомобиль с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте трех и шести лет съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Все они были пристегнуты ремнями безопасности, причем оба маленьких пассажира находились в детских креслах. Поэтому никто не получил серьезных травм. Госпитализировали лишь старшего ребенка.
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Тэги: ДТП пострадал ребенок Город: Дзержинск

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