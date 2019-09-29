Фотофакт. В Москве начинается многотысячная акция оппозиции

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Митинг начинается на проспекте Сахарова. Он должен стать первым крупным массовым мероприятием, согласованным властью, после выборов в Мосгордуму три недели назад.

Москва, 29 сентября. Источник: twitter.com/sssmirnov

Оппозиция призвала россиян протестовать против политических репрессий и требовать, чтобы власть прекратила кампанию рейдов и арестов, направленных против оппонентов. Она также требует освободить людей, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по так называемому «московскому делу».


Видеофакт. На митинг оппозиции в Москве пришли более 25 тысяч человек

Акции протеста в Москве начались 14 июля по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют допустить в Мосгордуму независимых кандидатов. 27 июля на многочисленном митинге в Москве полиция задержала более тысячи человек, применив дубинки для разгона протестующих. 10 августа на митинг вышло до 60 тысяч человек, что стало рекордом с декабря 2011 года.
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Тэги: российская оппозиция акция протеста Мосгордума Город: Москва

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