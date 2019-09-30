Российский эксперт: для Кремля Союзное государство стало чемоданом без ручки

Проект Союзного государства себя исчерпал в том виде, в котором он начинался. Такое мнение высказал аналитик экспертного центра «Мера» (Нижний Новгород, РФ) Сергей Борисов 29 сентября на сессии «Белорусско-российские отношения. Проблемы евразийской интеграции» в рамках VIII Международного конгресса исследователей Беларуси в Вильнюсе (Литва).

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Он обратил внимание, что этот проект начался не в 1999 году с подписанием договора о создании Союзного государства, а на пять лет раньше.

«В 1995 году после вторых выборов в государственную думу оппозиция получила условное большинство, а через несколько месяцев должны были состояться президентские выборы в России, — напомнил аналитик. — Оппозиция постаралась максимально оседлать те ностальгические постсоветские настроения исторического реваншизма. Они приняли бессмысленное с юридической, но не политической точки зрения решение о денонсации Беловежских соглашений. Это было в январе 1996 года».

«Естественно, это была чистая политика, но тогда и думали политическими категориями. Кремль немедленно вступил в игру — стал пытаться этот вопрос взять на себя, вышел с инициативами. До 1999-го практически каждый год принималось пакетное решение, подписывался очередной договор России и Беларуси по интеграции — было такое движение. Но все это было примерно на 95% политической обусловленностью. Причем российские власти таким образом решали вопросы внутренней политической повестки России, а белорусские — Беларуси. Укрепление власти господина Лукашенко в значительной степени опиралось на референдум (с вопросом об экономическом союзе с Россией), на всю эту тему», — сказал он.

По мнению Борисова, большинство граждан Беларуси и России «поддерживали эту политику», что в значительной степени обеспечивало популярность властей в обеих странах. Однако ни в одном из государство власти не могли ответить на вопрос, какова их конечная цель? Аналитик полагает, что даже договор о Союзном государстве не дает ответ на этот вопрос.

«Если вы внимательно прочитаете очень подробный союзный договор 1999 года, вы не сможете понять, что такое Союзное государство, действительно ли это единое государство, — отметил он. — Из текста может вытекать такой вариант, но он так хитро сформулирован, чтобы одновременно сидеть на двух стульях. Чтобы, кроме всего прочего, тешить ностальгические реваншистские постсоветские настроения, которые тогда были очень сильны»,

«Союзный договор как бы увенчал политику такого маневрирования. Собирались его вообще выполнять или нет, непонятно. Скорее всего, нет. Скорее всего, решались задачи текущего дня», — предположил аналитик.

По словам представителя центра «Мера», договор возник на фоне «болезненных экономических трансформаций» 1990-х годов в обеих странах, однако в 2000-х «настала некая определенность и начался экономический рост, заработали рыночные механизмы, начался рост доходов населения». Политическая повестка, связанная с Союзным государством, стала «терять актуальность». «И вот когда по союзному договору настало время вводить единую валюту, вводить единый парламент с выборами, все это стало как-то не нужно властям ни России, ни Беларуси», — отметил Борисов.

Ситуация изменилась в 2010-х годах. «Кризис, падение цены на газ, снижение доходов населения», а после конфликт с Украиной приводят к тому, что у России становится «мало денег». Сложившаяся схема отношений с Беларусью перестает устраивать власти России. Союзное государство становится «чем-то вроде чемодана без ручки», хотя «населению нравится идея, она по-прежнему греет душу», полагает аналитик.