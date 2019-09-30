ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие
Госавтоинспекция проводит на территории всей страны спецмероприятие в целях повышения безопасности перевозки пассажиров водителями общественного транспорта.
Как сообщается, только за январь-август текущего года по вине водителей автобусов, в том числе маршрутных такси, было совершено 19 ДТП, в результате которых травмировано 22 человека.
В ГАИ отметили, что, несмотря на регулярность проведения подобных мероприятий, по-прежнему остается достаточно высоким число допущенных пассажироперевозчиками ПДД. Основными из которых являются:
- превышение разрешенной скорости;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- нарушение правил маневрирования;
- расположения транспортных средств на проезжей части;
- пользование во время движения мобильным телефоном.
Отмечается, что сотрудники ГАИ проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.
Кроме этого, на особом контроле будет находиться техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств.
Напомним, сегодня последний день проведения на территории Гомельской области спецмероприятия «Детский автобус».