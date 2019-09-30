Соболенко впервые вошла в топ-5 парного рейтинга ВТА

21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась с шестого на пятое место в парном рейтинге ВТА.

В топ-5 она вошла впервые — после выхода в финал крупного турнира в Ухане (Китай) с призовым фондом 2 млн 828 тыс. долларов США.

На счету Соболенко 6.147 очков (на прошлой неделе было 5.667). Лидируют Барбора Стрычова из Чехии (7.785), Кристина Младенович из Франции (6.990), Элизе Мертенс из Бельгии (6.870) и Тимя Бабош из Венгрии (6.790). С Мертенс белорусская спортсменка выступала в Ухане.

Виктория Азаренко осталась в парном рейтинге на 20-м месте, Александра Саснович — поднялась с 54-го на 48-е, Лидия Морозова — опустилась с 60-го на 84-е. Саснович впервые попала в топ-50 (прежнее достижение — 53-е место).

В одиночном рейтинге Соболенко, защитившая титул в Ухане, осталась на 14-й строчке. В первой сотне также Азаренко (переместилась с 47-го на 50-е место) и Саснович (с 51-го на 60-е).