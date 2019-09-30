В матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро «Фламенго» забило 56 голов

Второй по результативности матч в истории футбола был сыгран в женском первенстве бразильского штата Рио-де-Жанейро.

Футбольная команда легендарного клуба «Фламенго» переиграла соперниц из «Греминьо» со счетом 56:0.

Форвард победительниц Флавия отправила в ворота 14 мячей.

Статистики и архивариусы уже определи, что это второй в истории мирового футбола результативный матч.

Больше всего голов было зафиксировано в Мадагаскаре в 2002 году. Тогда встреча между «АС Адема» и «Стадэ Олимпик ль Эмирн» завершилась со счетом 149:0. Примечательно, что все голы в свои ворота забили футболисты «СОЭ», таким образом выразившие протест против судейского беспредела.