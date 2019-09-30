Движение «За Свободу» намерено выдвинуть 55 кандидатов в депутаты Палаты представителей, сообщил БелаПАН его председатель Юрий Губаревич.

Согласно Избирательному кодексу выдвигать кандидатов можно от политических партий и трудовых коллективов либо путем сбора подписей. Движение «За Свободу» считает такой порядок не соответствующим Конституции и на конференции 28 сентября в Минске приняло решение выдвинуть своих претендентов на депутатский мандат.

«Мы основываемся на статье 69 Конституции, которая дает право выдвижения кандидатом в депутаты общественным объединениям, рабочим коллективам и гражданам в соответствии с законом. Эта статья не делит общественные объединения на отдельные группы, которые могут различаться (фонды, партии и т.д.). Она дает право выдвижения всем общественным объединениям», — считает Губаревич.

Он отметил, что согласно статье 5 Конституции признается право общественных объединений на участие в выборах.

«Мы понимаем, что Избирательный кодекс ограничивает конституционное право общественных объединений на участие в выборах путем выдвижения кандидатов, но тут мы можем сослаться на статью 138 Конституции, где указано, что в случае расхождений между Конституцией и другими законодательными актами действует Конституция», — сказал глава движения.

Губаревич признает, что в окружных избиркомах кандидатам движения скорее всего будет отказано в регистрации, но намерен обжаловать эти решения в вышестоящих комиссиях и судах.

«Цель этой политической акции — реализация конституционного права движения “За Свободу” как организации с политическими целями, намерения принять участие в избирательной кампании в том числе и путем выдвижения кандидатов», — заявил он.

«Также одна из целей — разморозка политической жизни в стране. С 2000 года наложен мораторий на регистрацию новых политических партий, и несмотря на изменения на политическом поле де-факто, де-юре остаются все те же зарегистрированные структуры. Часть из них давно умерла и существует только на бумаге, но возникают новые движения и партии, которые не имеют возможности юридически легализоваться», — сказал Губаревич.

По его словам, более половины кандидатов движения «За Cвободу» также будет выдвинуто по спискам партнерских партий и путем сбора подписей.