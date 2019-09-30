Республиканская партия выдвинула 11 кандидатов в депутаты

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Республиканская партия выдвинула 11 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Выдвижение прошло на внеочередном съезде. В его работе приняли участие 42 делегата.

Из 11 кандидатов четверо выдвигаются в Минске, пять — в Минской области, в Витебской — двое.

«Будет единая программа для всех кандидатов, сейчас она разрабатывается. Она не будет отличаться от единых принципов партии, но что касается моментов с Союзным государством, там будут корректировки, потому что мы считаем, что более глубокой интеграции быть не должно», — сообщил БепаПАН член центрального правления партии Андрей Божко.

Также партия выдвинула более 500 представителей в состав участковых избирательных комиссий, из них 202 выдвинуты в Минске.

Последние годы Республиканская партия не принимала активного участия в политической жизни. Новые активисты намерены перезапустить организацию.

«В феврале было заседание центрального правления, планировали, что партии пора начинать действовать. У нас много инициатив, и в партии будет движение», — пояснял ранее Божко.

Республиканская партия была основана в 1994 году. Председатель — Владимир Белозор.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Республиканская партия выборы в парламент-2019 Персона: Андрей Божко Владимир Белозор

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