Республиканская партия выдвинула 11 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Выдвижение прошло на внеочередном съезде. В его работе приняли участие 42 делегата.

Из 11 кандидатов четверо выдвигаются в Минске, пять — в Минской области, в Витебской — двое.

«Будет единая программа для всех кандидатов, сейчас она разрабатывается. Она не будет отличаться от единых принципов партии, но что касается моментов с Союзным государством, там будут корректировки, потому что мы считаем, что более глубокой интеграции быть не должно», — сообщил БепаПАН член центрального правления партии Андрей Божко.

Также партия выдвинула более 500 представителей в состав участковых избирательных комиссий, из них 202 выдвинуты в Минске.

Последние годы Республиканская партия не принимала активного участия в политической жизни. Новые активисты намерены перезапустить организацию.

«В феврале было заседание центрального правления, планировали, что партии пора начинать действовать. У нас много инициатив, и в партии будет движение», — пояснял ранее Божко.

Республиканская партия была основана в 1994 году. Председатель — Владимир Белозор.