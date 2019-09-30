МВД: похищение девушки в Бресте совершил ее бывший парень

МВД обнародовало подробности похищения жительницы Бреста, совершенного рано утром 30 сентября.

Как оказалось, 21-летнюю брестчанку, сотрудницу одного из банков, похитил ее бывший парень. Житель Кобринского района, 1990 года рождения, затолкал девушку в багажник автомобиля «Фольксваген Джетта» и увез.

Запертой в багажнике девушке удалось позвонить с мобильного телефона в милицию и сообщить данные автомобиля и водителя. Кроме того, на спецлинию 102 обратился очевидец, видевший, как во дворе жилого дома по улице Московской молодой человек затолкал девушку в багажник автомобиля.

На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов был введен план «Перехват». На поиск автомобиля были ориентированы все наряды милиции.

Машина была обнаружена в деревне Бусни Жабинковского района. Вскоре был задержан и водитель.

Девушка госпитализирована с травмой головы — похититель несколько раз ударил ее битой.