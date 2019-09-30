Украинец пытался прорваться через границу в Беларусь

Пьяный 30-летний водитель Ford пытался прорваться через границу в автомобильном пункте пропуска Славутич.

Фото: dpsu.gov.ua

По информации Госпогранслужбы Украины, мужчина проигнорировал требования пограничного наряда об остановке и продолжал движение в сторону Беларуси. Правоохранители применили средство принудительной остановки.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. На него составили и направили в суд материалы по статьям КоАП о попытке незаконного пересечения госграницы и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ.