Украинец пытался прорваться через границу в Беларусь
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Пьяный 30-летний водитель Ford пытался прорваться через границу в автомобильном пункте пропуска Славутич.
По информации Госпогранслужбы Украины, мужчина проигнорировал требования пограничного наряда об остановке и продолжал движение в сторону Беларуси. Правоохранители применили средство принудительной остановки.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. На него составили и направили в суд материалы по статьям КоАП о попытке незаконного пересечения госграницы и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ.