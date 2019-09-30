Жителя Калинковичей осудили за убийство таксиста в январе

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Суд Мозырского района признал фигуранта виновным в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем из корыстных побуждений.

Фото: СК


Водителя такси убили в Калинковичском районе

Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, сообщает «Жыццё Палесся».

Фигурант вызвал такси 19 января, прихватив нож. По дороге подозреваемый напал на водителя. Всего, по данным следствия, он нанес жертве не менее 46 ударов. Тот скончался на месте от полученных травм.

Убийца приехал на такси в ресторан и поел там на деньги жертвы. По дороге он поджег машину, чтобы скрыть улики.
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Тэги: убийство таксиста убийство Город: Калинковичи

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