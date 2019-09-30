Видеофакт. Как встречали Лукашенко в Ереване

/ Экономика
Просмотров: 1124

Александр Лукашенко прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает news.am.

В заседании, помимо белорусского лидера, примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

 

 

В заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе также примет участие президент Молдовы (старан-наблюдатель) Игорь Додон.

Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун будут участвовать как приглашенные главы государств.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: визит Лукашенко Евразийский союз Персона: Александр Лукашенко Город: Ереван

Другие материалы на эту тему:

Евразийский союз — территория экономических барьеров

Евразийский союз — территория экономических барьеров

Лукашенко: воровство процветает, обнаглели так, что даже не прячутся

Лукашенко: воровство процветает, обнаглели так, что даже не прячутся

Лукашенко вернется с орденом. Казахстанская нефть под вопросом

Лукашенко вернется с орденом. Казахстанская нефть под вопросом

Евразийский союз трещит по швам от противоречий между Минском и Москвой

Евразийский союз трещит по швам от противоречий между Минском и Москвой