Лукашенко встретился с Пашиняном

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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.


Видеофакт. Как встречали Лукашенко в Ереване

Встреча состоялась 30 сентября в Ереване, куда глава белорусского государства прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко заявил, что политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится.

«Внимательно слежу за ситуацией в Арменией с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Встреча глав государств Евразийского союза состоится 1 октября в узком и расширенном составах.
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Тэги: Беларусь-Армения Персона: Александр Лукашенко Никол Пашинян Город: Ереван

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