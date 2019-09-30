Лукашенко встретился с Пашиняном

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча состоялась 30 сентября в Ереване, куда глава белорусского государства прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко заявил, что политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится.

«Внимательно слежу за ситуацией в Арменией с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Встреча глав государств Евразийского союза состоится 1 октября в узком и расширенном составах.