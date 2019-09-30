Противница аккумуляторного завода под Брестом собрала более тысячи подписей для выборов в ППНС

Инициативная группа Елены Макаревич собрала более тысячи подписей за выдвижение ее кандидатом на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, к 15:00 30 сентября за Макаревич подписалось свыше 1100 человек.

Баллотироваться в Палату представителей намерены четыре противника завода: Александр Кабанов, Роман Кисляк, Владимир Мороз и Елена Макаревич.

«За остальных наших выдвиженцев необходимое количество подписей на сегодня пока не собрано, но это дело нескольких дней. Сбор подписей продолжается, в том числе и за Макаревич. Жители Бреста и Брестского района активно поддерживают выдвижение противников строительства аккумуляторного завода кандидатами в депутаты», — заявил Кисляк.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.