Лукашенко — Пашиняну: «Вы у меня хороший друг, и президент Азербайджана хороший друг. И что мне делать?»

Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча состоялась 30 сентября в Ереване, куда глава белорусского государства прибыл сегодня для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану. Мы готовы работать в интересах Армении», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что затронул недипломатичную тему, однако не хочет, чтобы между руководством Беларуси и Армении были какие-то недомолвки: «Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям».

«Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», — заявил Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.