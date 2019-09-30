С 1 октября в Украине выведут из обращения мелкие монеты

С 1 октября монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством и будут изъяты из наличного обращения. Данная мера — часть комплексного решения по оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

В течение следующих трех лет жители Украины смогут обменять монеты мелких номиналов без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. До 30 сентября 2020 года это можно сделать во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2022 года — в Нацбанке Украины и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

В обращении останутся монеты номиналами 10, 25 и 50 копеек.

Сообщается, что такое решение позволит экономить более 90 млн гривен в год благодаря уменьшению расходов регулятора на изготовление и обработку монет мелких номиналов.

В перспективе планируется сократить номинальный ряд гривны до 12 номиналов — 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот.