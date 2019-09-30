В Италии уволили футбольного тренера за оскорбление Греты Тунберг

Тренера молодежной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини уволилии за оскорбление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Источник: Facebook / Tommaso Casalini

Касалини на своей странице в Facebook назвал Тунберг «маленькой шлюхой». Руководство «Гроссето» уволило тренера, заявив, что его поведение не соответствует политике клуба. Football Italia пишет, что Касалини принес извинения.

Тунберг в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме, требуя соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре этого года она отчитала мировых лидеров на открытии саммита ООН.