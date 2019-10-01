В Совет Республики от Минска выдвинуты сплошные начальники
В Совет Республики Национального собрания от Минска выдвинуто восемь кандидатов.
Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Мингорисполкома, девять кандидатур были рассмотрены сегодня на совместном заседании исполнительной и представительной ветвей власти столицы.
Были одобрены кандидатуры:
- Константина Дроздовского (директор РНПЦ детской хирургии);
- Андрея Иванца (замдиректора Института общей и неорганической химии НАН);
- Марины Ильиной (директор гимназии № 10);
- Олега Руммо (директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии);
- Татьяны Рунец (начальник главного управления Министерства финансов по Минску);
- Андрея Русаковича (завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ);
- Сергея Сивца (замдиректора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований);
- Виктора Чайчица (главы Белорусской республиканской коллегии адвокатов).
Кто оказался девятым лишним не сообщается.
Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября. Верхняя палата состоит из 64 человек. По 8 человек избираются местными Советами от областей и столицы, еще 8 — квота президента.