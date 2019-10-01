В Совет Республики от Минска выдвинуты сплошные начальники

В Совет Республики Национального собрания от Минска выдвинуто восемь кандидатов.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Мингорисполкома, девять кандидатур были рассмотрены сегодня на совместном заседании исполнительной и представительной ветвей власти столицы.

Были одобрены кандидатуры:

Константина Дроздовского (директор РНПЦ детской хирургии);

Андрея Иванца (замдиректора Института общей и неорганической химии НАН);

Марины Ильиной (директор гимназии № 10);

Олега Руммо (директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии);

Татьяны Рунец (начальник главного управления Министерства финансов по Минску);

Андрея Русаковича (завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ);

Сергея Сивца (замдиректора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований);

Виктора Чайчица (главы Белорусской республиканской коллегии адвокатов).

Кто оказался девятым лишним не сообщается.

Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября. Верхняя палата состоит из 64 человек. По 8 человек избираются местными Советами от областей и столицы, еще 8 — квота президента.