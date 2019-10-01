В Совет Республики от Минска выдвинуты сплошные начальники

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В Совет Республики Национального собрания от Минска выдвинуто восемь кандидатов.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Мингорисполкома, девять кандидатур были рассмотрены сегодня на совместном заседании исполнительной и представительной ветвей власти столицы.

Были одобрены кандидатуры:

  • Константина Дроздовского (директор РНПЦ детской хирургии);
  • Андрея Иванца (замдиректора Института общей и неорганической химии НАН);
  • Марины Ильиной (директор гимназии № 10);
  • Олега Руммо (директор Минского научно-практического  центра хирургии, трансплантологии и гематологии);
  • Татьяны Рунец (начальник главного управления Министерства финансов по Минску);
  • Андрея Русаковича (завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ);
  • Сергея Сивца (замдиректора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований);
  • Виктора Чайчица (главы Белорусской республиканской коллегии адвокатов).

Кто оказался девятым лишним не сообщается.

Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября. Верхняя палата состоит из 64 человек. По 8 человек избираются местными Советами от областей и столицы, еще 8 — квота президента.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Совет Республики Персона: Константин Дроздовский Андрей Иванец Марина Ильина Олег Руммо Татьяна Рунец Андрей Русакович Сергей Сивец Виктор Чайчиц Город: Минск

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