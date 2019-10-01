Переход на электромобили лишит работы 125 тыс. человек

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Неутешительные для работников автомобильной промышленности Германии данные привел институт Center Automotive Research (CAR).

Фото pixabay.com

По данным экспертов, в результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели к 2030 году свою работу потеряют около 125 тысяч человек.

Как отмечается, большинство рабочих мест, в которых не будет необходимости, связано с производством. В частности, речь идет о механических коробках передач и других компонентов двигателей внутреннего сгорания.

По мнению института CAR, к 2030 году в Германии доля электромобилей будет составлять около двух третей.
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Тэги: электромобили Германия

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