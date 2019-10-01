Полсотни студентов ЕГУ провели забастовку

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Забастовка студентов Европейского гуманитарного университета против действий руководства вуза длилась около двух часов.

Президент Студенческого представительства ЕГУ Тимофей Малаховский сказал, что студенты стояли с плакатами «ЕГУ — это мы», «Где наши преподы?», «2 года ходила с закрытыми глазами, сегодня решила приоткрыть», «ЦЕНА/качество». «Наши плакаты видели все участники церемонии открытия учебного года, в том числе послы, члены сейма Литвы, члены управляющего совета ЕГУ и другие», — добавил он.


Студенты ЕГУ объявляют забастовку

Участники забастовки выдвинули администрации вуза несколько требований. Первое — отменить ужесточение финансовых правил для студентов. Второе — вернуть безосновательно уволенных преподавателей. Третье — сделать кадровую политику вуза прозрачной, вернуть решающий голос студенческого и академического сообщества во всех органах управления, сделать выборы в сенат ЕГУ открытыми и вернуть ему полномочия.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта заявил, что информация о повышении платы для студентов «не соответствует действительности, стоимость обучения в ЕГУ для студентов, поступивших в 2018 году и раньше, неизменна». По поводу одностороннего принятия финансовых решений вуз ссылается на «исключительное право» руководства, предусмотренное уставом ЕГУ. Милта также утверждает, что «ни один из преподавателей ЕГУ не был уволен».

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году, а в 2004-м — закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров.

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Тэги: ЕГУ забастовка Персона: Тимофей Малаховский Максимас Милта Город: Вильнюс

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