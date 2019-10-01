Полсотни студентов ЕГУ провели забастовку

Забастовка студентов Европейского гуманитарного университета против действий руководства вуза длилась около двух часов.

Президент Студенческого представительства ЕГУ Тимофей Малаховский сказал, что студенты стояли с плакатами «ЕГУ — это мы», «Где наши преподы?», «2 года ходила с закрытыми глазами, сегодня решила приоткрыть», «ЦЕНА/качество». «Наши плакаты видели все участники церемонии открытия учебного года, в том числе послы, члены сейма Литвы, члены управляющего совета ЕГУ и другие», — добавил он.

Участники забастовки выдвинули администрации вуза несколько требований. Первое — отменить ужесточение финансовых правил для студентов. Второе — вернуть безосновательно уволенных преподавателей. Третье — сделать кадровую политику вуза прозрачной, вернуть решающий голос студенческого и академического сообщества во всех органах управления, сделать выборы в сенат ЕГУ открытыми и вернуть ему полномочия.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта заявил, что информация о повышении платы для студентов «не соответствует действительности, стоимость обучения в ЕГУ для студентов, поступивших в 2018 году и раньше, неизменна». По поводу одностороннего принятия финансовых решений вуз ссылается на «исключительное право» руководства, предусмотренное уставом ЕГУ. Милта также утверждает, что «ни один из преподавателей ЕГУ не был уволен».