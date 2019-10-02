Конец бабьего лета: белорусов ожидают последние теплые дни

/ Общество
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По прогнозам синоптиков, среда и четверг будут последними теплыми днями нынешней осени.

Сегодня, как отметили в Белгидромете, погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь в северо-западных районах страны (местами вероятны грозы).

Ветер юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +14..+20°С (в южных регионах до +23°С).

В столице во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +12..+14°С;
  • днем +16..+18°С;
  • вечером +13..+15°С.
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Тэги: прогноз погоды

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