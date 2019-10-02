Конец бабьего лета: белорусов ожидают последние теплые дни
По прогнозам синоптиков, среда и четверг будут последними теплыми днями нынешней осени.
Сегодня, как отметили в Белгидромете, погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь в северо-западных районах страны (местами вероятны грозы).
Ветер юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +14..+20°С (в южных регионах до +23°С).
В столице во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра покажет следующие значения:
- утром +12..+14°С;
- днем +16..+18°С;
- вечером +13..+15°С.