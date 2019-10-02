Вудкрофт разочарован «Динамо»: не имеем права так играть перед своими болельщиками

Хоккеисты «Динамо» не имеют права так играть перед своими болельщиками, заявил главный тренер команды Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции по окончании домашнего матча чемпионата КХЛ против «Сочи» (победа 2:1, в овертайме).

Фото пресс-службы ХК «Динамо-Минск»

«Сочи» почти смог усыпить наше внимание и вырвать победу, — отметил канадец. — Нам немножко недоставало эмоций и желания играть перед нашими фанами. Я думаю, что мы не можем позволять себе так играть перед нашими болельщиками на родной арене. Но тем не менее сезон длинный, и так бывает, что ты показываешь хорошую игру, но, к сожалению, не получаешь результат, а иногда ты показываешь примерно такую игру, как сегодня, и результат есть. Поэтому очень рад нашей победе».

По словам Вудкрофта, команда привыкла к овертаймам и была готова сыграть дополнительное время и сейчас. «Но если вы думаете, что для тренера это круто стоять на скамейке во время овертайма и наслаждаться игрой, то вы ошибаетесь. Это на самом деле очень сильно треплет нервы», — признался тренер.

«Я думаю, что благодаря таким играм мы стали только сплоченнее, у нас появился характер, и мы теперь команда, с которой тяжело играть в дополнительное время», — заявил Вудкрофт.

Он отметил, что в «Динамо» много молодых игроков, которые «пытаются найти свой ритм в игре, свою индивидуальность, себя на уровне КХЛ». «И здесь нужно быть терпеливыми не только болельщикам, но и нам, тренерскому штабу. Мы требуем от игроков максимум того, что они могут показать», — подчеркнул Вудкрофт.

После 12 матчей «Динамо» с 13 очками входит в зону плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции (3 победы в основное время, 2 — в овертайме, 4 поражения в основное время, 1 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 35-34). Команда набирает очки семь матчей подряд (2 победы в основное время, 2 — в овертайме, 1 поражение в овертайме, 2 — по буллитам).

Вудкрофт затруднился ответить на вопрос БелаПАН, является ли для «Динамо» благом нынешняя двухочковая система с учетом того, что почти половина матчей (5 из 12) не ограничилась основным временем: «Давайте я все посчитаю и скажу на следующей пресс-конференции».

3 октября белорусская команда примет челябинский «Трактор», 6-го — казанский «Ак Барс».

После провального предыдущего сезона Александр Лукашенко пригрозил динамовцам тюрьмой, если и следующий окажется таким же.

Вот результаты всех матчей минчан в этом сезоне:

02.09. «Нефтехимик» — 2:4;

04.09. «Динамо» (М) — 2:3;

06.09. «Сочи» — 4:5;

08.09. «Спартак» — 5:4;

12.09. «Сибирь» — 2:3;

15.09. «Металлург» (Мг) — 3:2;

18.09. «Амур» — 1:0 ОТ;

21.09. «Йокерит» — 5:0;

24.09. «Торпедо» — 3:4 ОТ;

26.09. «Северсталь» — 2:3 Б;

28.09. «Нефтехимик» — 4:5 Б;

06.09. «Сочи» — 2:1 ОТ.

В октябре «зубры» проведут еще 10 матчей (шесть дома и четыре в гостях), соперниками в которых у них будут: