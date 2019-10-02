«Бавария» унизила в Лондоне «Тоттенхэм»
Пожалуй, лишь одна сенсация произошла в первый игровой день второго тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.
Речь идет о поединке в Лондоне, где «Бавария» не оставила камня на камне на финалисте предыдущего розыгрыша «Тоттенхэме».
Вот полная картина дня:
Группа А
- «Реал» — «Брюгге» — 2:2;
- «Галатасарай» — ПСЖ — 0:1.
Группа B
- «Тоттенхэм» — «Бавария» — 2:7;
- «Црвена Звезда» — «Олимпиакос» — 3:1.
Группа C
- «Аталанта» — «Шахтер» — 1:2;
- «Манчестер Сити» — «Динамо-Загреб» — 2:0.
Группа D
- «Ювентус» — «Байер» — 3:0;
- «Локомотив» — «Атлетико» — 0:2.