«Бавария» унизила в Лондоне «Тоттенхэм»

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Пожалуй, лишь одна сенсация произошла в первый игровой день второго тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото из твиттера «Баварии»

Речь идет о поединке в Лондоне, где «Бавария» не оставила камня на камне на финалисте предыдущего розыгрыша «Тоттенхэме».

Вот полная картина дня:

Группа А

  • «Реал» — «Брюгге» — 2:2;
  • «Галатасарай» — ПСЖ — 0:1.

Группа B

  • «Тоттенхэм» — «Бавария» — 2:7;
  • «Црвена Звезда» — «Олимпиакос» — 3:1.

Группа C

  • «Аталанта» — «Шахтер» — 1:2;
  • «Манчестер Сити» — «Динамо-Загреб» — 2:0.

Группа D

  • «Ювентус» — «Байер» — 3:0;
  • «Локомотив» — «Атлетико» — 0:2.

 
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Тэги: Лига чемпионов

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