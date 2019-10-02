«Бавария» унизила в Лондоне «Тоттенхэм»

Пожалуй, лишь одна сенсация произошла в первый игровой день второго тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото из твиттера «Баварии»

Речь идет о поединке в Лондоне, где «Бавария» не оставила камня на камне на финалисте предыдущего розыгрыша «Тоттенхэме».

Вот полная картина дня:

Группа А

Группа B

«Тоттенхэм» — «Бавария» — 2:7;

«Црвена Звезда» — «Олимпиакос» — 3:1.

Группа C

Группа D