СМИ: Путин присвоил близкому другу звание Героя России

Российские СМИ сообщают о появлении в их стране нового Героя России.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщает со ссылкой на свои источники в коридорах российской власти «Ведомости», Владимир Путин присвоил почетное звание руководителю госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову.

Документ пока не опубликован, отметил источник. Он сообщил, что формулировка в указе следующая: «за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны».

Чемезов с 1983 по 1988 год возглавлял представительство объединения «Луч» в ГДР (курировал вопросы вывоза добытой урановой руды в СССР), где познакомился с Владимиром Путиным. Сообщалось, что Чемезов и Путин работали в дрезденской резидентуре КГБ, жили в одном доме и сдружились.

Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». На VIII съезде был переизбран в бюро Высшего совета «Единой России».