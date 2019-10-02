В Шклове на деревообрабатывающем заводе произошел взрыв

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Вечером 1 октября на деревообрабатывающем заводе в Шклове случилось ЧП — в одном из цехов произошел взрыв и возгорание линии оборудования по производству древесных гранул.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, происходило тление опилок внутри бункера для их сбора и транспортировки. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано.

Никто из работников завода не пострадал. Цех, где произошел взрыв, остановлен. Остальное предприятие продолжает работу.

На месте происшествия работают следователи и эксперты. Причина взрыва, а также нанесенный предприятию ущерб устанавливаются, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: взрыв деревообрабатывающий завод Город: Шклов

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