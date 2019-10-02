Умер «золотой соловей» из Праги Карел Готт

Оперный певец с популярностью поп-звезды, с неизменной обаятельной улыбкой Карел Готт ушел из жизни в 80-летнем возрасте.

Как сообщила супруга артиста Ивана Готтова, сердце певца перестало биться незадолго до полуночи во вторник.

В последние годы артист серьезно болел. Как сообщал он на своей странице в социальной сети, у него острая форма лейкемии. Он также указал, что почти закончил автобиографию и принимает участие в съемках документального фильма о себе. Ранее Готт уже переносил лечение в связи с онкологическим заболеванием, но в 2016-м сообщил, что победил болезнь, пишет DW .

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. Он выступал на эстраде с конца 50-х, исполняя песни в таких жанрах, как фолк, шансон, романсы и ретро. Готт неоднократно выступал в СССР, где пользовался большой популярностью. Певец также исполнял музыкальные композиции в ряде фильмов, включая детские.