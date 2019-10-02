Депутаты начали борьбу с курением

Депутаты Палаты представителей на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении поправки в административное законодательство, направленные на борьбу с курением.

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Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» был подготовлен в поддержку положений антитабачного декрета президента № 2 от 24 января 2019 года.

Поправки предусматривают введение ответственности за торговлю табачными изделиями, электронными системами курения, жидкостями для электронных систем курения без наличия документов и маркировки, предусмотренных законодательством Евразийского экономического союза или техническими регламентами Таможенного союза.

Кроме того, предусмотрена ответственность за продажу перечисленных предметов «в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1.000 и более квадратных метров, вне созданных в установленном законодательством порядке товарных отделов».

Ответственность предусматривается также за рекламу жидкостей для электронных систем курения и за использование на вывесках торговых объектов «слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованиями видов табачных изделий».

Предлагается ввести ответственность за продажу индивидуальными предпринимателями и юрлицами табачных изделий без упаковки, из открытой упаковки, на вес, поштучно, кроме сигар и сигарилл в индивидуальной упаковке.

Предусмотрены и другие случаи наступления ответственности.