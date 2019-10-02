Совет Республики ратифицировал договор с Польшей о социальном обеспечении

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Основная цель настоящего договора — урегулирование вопросов пенсионного обеспечения граждан Беларуси и Польши, которые работают за пределами своих государств.

«Мы все знаем, что между Беларусью и Польшей наблюдается активная трудовая миграция. Только в 2017-2018 годах количество приглашений, направленных польскими работодателями в адрес белорусских граждан, согласно интернет-источникам, оценивается от 6 тыс. до 38-40 тыс.», — сказал заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Григорий Бысюк.

Таким образом, очень важно, добавил он, чтобы белорусские граждане, как и граждане Польши, работающие в Беларуси, имели социальные гарантии как на период работы, так и после выхода на пенсию.


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Договор основан на пропорциональном принципе, при котором пенсия назначается и выплачивается каждым государством за период трудового стажа, приобретенного на его территории.

Граждане обоих государств смогут также претендовать на страховку от несчастных случаев на производстве и на декретные пособия. Это будет касаться только тех граждан, которые легально трудоустроятся.

Сейчас идет работа над подписанием аналогичного договора с Молдовой.
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Тэги: Беларусь-Польша Беларусь-Чехия пенсия Совет Республики Персона: Григорий Бысюк

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