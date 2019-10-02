В Минском районе ищут 14-летнюю Викторию Ходаркевич

/ Общество
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Жительница деревни Городище 30 сентября ушла в школу и до сих пор не вернулась домой.

Источник: minobl.mvd.gov.by

По информации УВД Миноблисполкома, Виктория имеет худощавое телосложение, светло-русые волнистые длинные волосы, светлые глаза. Ее рост около 170 сантиметров. На девочке были синяя осенняя куртка с капюшоном, черные брюки, розовый рюкзак, черные ботинки.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 2 672 639, 8 (044) 7 441 663.
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Тэги: поиск пропала без вести Персона: Виктория Ходаркевич Город: Минск

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