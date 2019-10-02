Глава МИД Латвии прокомментировал формулу Штайнмайера

Эдгар Ринкевич, комментируя формулу Штайнмайера, заявил, что украинская власть стоит перед дилеммой, поскольку нужно решать вопросы безопасности, но любые шаги вызывают критику.

«Международная оценка формулы Штайнмайера будет положительной, поскольку мы видим, что это все же некоторый шаг в реализации Минских договоренностей. Но я уже долго министр и могу сказать, что есть много подписанных соглашений, но важнее то, как они выполняются», — цитирует Ринкевича «Укринформ» .

Глава ведомства добавил, что сейчас идет подготовка к встрече в нормандской формате, поэтому многое будет зависеть от позиции самой Украины.

«Если Украина скажет, что еще не видит прогресса в выполнении Минских договоренностей, и считает, что заблаговременно ослаблять санкции против России, то, я думаю, что это играет свою роль», — считает он.