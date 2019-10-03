В Житомире стартует Форум регионов Беларуси и Украины с участием президентов

Программа впервые включает консультативный совет делового сотрудничества под эгидой торгово-промышленных палат двух государств.

Ожидается, что мероприятия пройдут с участием глав обоих государств. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский направил президенту Беларуси Александру Лукашенко официальное приглашение посетить форум.

За первое полугодие 2019 года взаимный товарооборот двух государств составил более 2 млрд долларов, и планируется нарастить этот показатель до 8 млрд.