Минские власти утвердили проект «А-100» возле площади Победы

Застройщик «А-100 Девелопмент» должен до 2025 года возвести жилой квартал на месте троллейбусного депо. Этот участок компания купила в 2017 году за 8,8 млн долларов.

Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Реконструировать проектируемую территорию будут в два этапа.

До 2025 года:

снос зданий и сооружений троллейбусного депо;

разработка мероприятий по защите от транспортного шума размещаемой жилой застройки, включая возможность успокоения транспортных потоков на пересечении проспекта Машерова и улицы Красная, а также по защите от вибрации при реконструкции трамвайной линии;

проектирование и строительство общественно-жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и автостоянками (преимущественно в подземном исполнении) и детского дошкольного учреждения;

проектирование и реконструкция средней школы № 21 по улице Куйбышева, 19 с доведением параметров по вместимости до проектных (строительных).

До 2030 года:

снос зданий и сооружений бывшего завода «Горизонт» внутри квартала Машерова — Красная — Куйбышева — Киселева;

реконструкция корпусов бывшего завода «Горизонт» по улице Куйбышева и проспекту Машерова;

строительство торгово-развлекательного центра с подземным паркингом;

реконструкция административных зданий (банков).

Застройщик также возводит жилые кварталы Новой Боровой, ЖК «Пирс» в Ратомке и ЖК «Зеленая гавань» возле гольф-клуба в Колодищах.