Минские власти утвердили проект «А-100» возле площади Победы
Застройщик «А-100 Девелопмент» должен до 2025 года возвести жилой квартал на месте троллейбусного депо. Этот участок компания купила в 2017 году за 8,8 млн долларов.
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Реконструировать проектируемую территорию будут в два этапа.
До 2025 года:
- снос зданий и сооружений троллейбусного депо;
- разработка мероприятий по защите от транспортного шума размещаемой жилой застройки, включая возможность успокоения транспортных потоков на пересечении проспекта Машерова и улицы Красная, а также по защите от вибрации при реконструкции трамвайной линии;
- проектирование и строительство общественно-жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и автостоянками (преимущественно в подземном исполнении) и детского дошкольного учреждения;
- проектирование и реконструкция средней школы № 21 по улице Куйбышева, 19 с доведением параметров по вместимости до проектных (строительных).
До 2030 года:
- снос зданий и сооружений бывшего завода «Горизонт» внутри квартала Машерова — Красная — Куйбышева — Киселева;
- реконструкция корпусов бывшего завода «Горизонт» по улице Куйбышева и проспекту Машерова;
- строительство торгово-развлекательного центра с подземным паркингом;
- реконструкция административных зданий (банков).
Застройщик также возводит жилые кварталы Новой Боровой, ЖК «Пирс» в Ратомке и ЖК «Зеленая гавань» возле гольф-клуба в Колодищах.