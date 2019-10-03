Новый мурал «Імгненнасць» возле минского вокзала может исчезнуть

Автор мурала между главным корпусом БГПУ и физическим факультетом БГУ Влад Хвостов рассказал, почему его работа может вскоре исчезнуть.

Фото: citydog.by

Работа над проектом «Імгненнасць» велась с 14 по 30 сентября. Этот мурал является завершающей работой в рамках фестиваля Vulica Brazil. Его цель — напомнить минчанам о жизни вне интернета и экрана смартфона, сообщает citydog.by .

По словам Хвостова, из стены постоянно выделялась влага. Ради этого пришлось привезти строительный фен, так как вода продолжала сочиться. Ее покрывали плиточным клеем, красили и сушили. Затем рисунок лакировали и опять сушили. Однако, проблема осталась.