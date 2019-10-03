Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований

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Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел 3 октября на допрос в Государственное бюро расследований, заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.


На Порошенко завели пятое уголовное дело

По ее словам, Порошенко вызывался в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины с использованием поддельных документов, сообщает NV.ua.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч.1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Вышеуказанное дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.

 
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Тэги: ГБР допрос Персона: Петр Порошенко Анжелика Иванова Город: Киев

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