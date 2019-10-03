Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел 3 октября на допрос в Государственное бюро расследований, заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, Порошенко вызывался в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины с использованием поддельных документов, сообщает NV.ua .

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч.1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Вышеуказанное дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.