В Минске можно бесплатно выбрать и отправить открытку любимому учителю

В преддверии Дня учителя в ТРЦ Galleria Minsk появилась точка #ИсточникПеремен, где каждый может отблагодарить преподавателя, который помог ему измениться к лучшему. Там можно бесплатно выбрать дизайнерскую открытку и подписать ее. После 8 октября все открытки отправятся адресатам.

Принимать благодарности учителям #ИсточникПеремен будет 3 и 4 октября с 17:00 до 20:00 на первом этаже торгового центра. Точку доставку можно легко узнать по «школьной» фотозоне, которую разместили рядом с пунктом приема поздравлений для наставников. Там вы найдете школьную парту, на которой можно оставлять пожелания учителям. Отправить открытки можно одному или нескольким преподавателям — организаторы предлагают вам отблагодарить всех, кто помог вам измениться к лучшему.

«Мы готовы отправить открытку в любой город, поселок или деревню Беларуси. Так что для тех, кто переехал из родного уголка, в котором вырос и отучился, наш мессенджер будет особенно актуален. Отблагодарить того самого учителя, который преподал главный жизненный урок, научил самому важному, может каждый, — рассказывает Денис Крупец, представитель бренда «Святой Источник» и организатор проекта. — "Святой Источник" решил дать возможность белорусам сказать им “спасибо”, так как миссия нашего бренда схожа с миссией учителей — мы помогаем людям выработать полезные привычки, которые меняют жизнь к лучшему».

Поздравить учителя можно не только в офлайне, но и в Instagram. Сделать это можно до 5 октября включительно. Чтобы бесплатно отправить учителю открытку, сделайте пост о том самом человеке, который научил вас самому главному, с хештегом #ИсточникПеремен. В публикации важно указать его имя, город и номер школы или название университета, колледжа или студии, где он преподает.

Есть и другой вариант — рассказ про наставника можно отправить на почту istochnikperemen(собачка)gmail.com или в директ Instagram-аккаунта @istochnikperemen.

Героям 100 самых запоминающихся онлайн-рассказов из Минска или одного из областных городов «Святой Источник» доставит букеты и бутылочки воды. Правильный питьевой режим — одна из составляющих здорового образа жизни. А учителям особенно важно всегда оставаться в тонусе: работа с детьми — одна из самых энергозатратных. Выбирать победителей, которым отправятся подарки, будут певица Shuma, художница Надя Бука и самый известный директор Лицея БГУ Макар Шнип.