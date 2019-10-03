Трагедия в Париже: мужчина зарезал четырех полицейских в здании центральной префектуры
В результате нападения вооруженного ножом мужчины в здании центральной префектуры Парижа погибли четыре сотрудника полиции.
Как сообщается, убийца был ликвидирован выстрелом из автомата.
По информации телеканала Бэ-эф-эм, нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной. Нападавший сумел пронести туда керамический нож, сообщает
Отмечается. что на место трагедии прибыли министр внутренних дел (из-за ЧП он отложил запланированный визит в Турцию) и президент Франции, который, как отметили в Елисейском дворце, прибыл в префекруру, чтобы выразить солидарность.