Трагедия в Париже: мужчина зарезал четырех полицейских в здании центральной префектуры

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В результате нападения вооруженного ножом мужчины в здании центральной префектуры Парижа погибли четыре сотрудника полиции.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, убийца был ликвидирован выстрелом из автомата.

По информации телеканала Бэ-эф-эм, нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной. Нападавший сумел пронести туда керамический нож, сообщает Euronews.

Отмечается. что на место трагедии прибыли министр внутренних дел (из-за ЧП он отложил запланированный визит в Турцию) и президент Франции, который, как отметили в Елисейском дворце, прибыл в префекруру, чтобы выразить солидарность.    
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Тэги: Франция поножовщина убийство Город: Париж

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