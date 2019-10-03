Трагедия в Париже: мужчина зарезал четырех полицейских в здании центральной префектуры

В результате нападения вооруженного ножом мужчины в здании центральной префектуры Парижа погибли четыре сотрудника полиции.

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Как сообщается, убийца был ликвидирован выстрелом из автомата.

По информации телеканала Бэ-эф-эм, нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной. Нападавший сумел пронести туда керамический нож, сообщает Euronews .

Отмечается. что на место трагедии прибыли министр внутренних дел (из-за ЧП он отложил запланированный визит в Турцию) и президент Франции, который, как отметили в Елисейском дворце, прибыл в префекруру, чтобы выразить солидарность.